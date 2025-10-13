Roma scoperti 200 kg di cocaina Arrestato albanese
Duro colpo inferto al traffico di droga nella Capitale. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sequestrato 8000 dosi destinate al mercato romano. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Roma, scavi a piazza Venezia: scoperti edifici imperiali e fornaci medievali
Roma, tentano furto in appartamento: scoperti dalla proprietaria via smartphone, arrestati in tre
Roma, scoperti 6 ospiti “invisibili” in un hotel all’Esquilino: il questore sospende la licenza
