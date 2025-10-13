Roma sbanca al Lotto e 10eLotto | vinti oltre 120mila euro

Roma, 13 ottobre 2025 – Lazio a segno con il 10eLotto. Nei concorsi di venerdì 10 e sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, è andato un premio complessivo da 60.625 euro. Due vincite a Roma, la prima dal valore di 50mila euro grazie ad un 9 Oro, la seconda da 5mila euro con 7 Numeri Extra, entrambe in via Aldobrandeschi, mentre a Riano, in provincia di Roma, 4 Numeri Extra valgono una vincita da 5.625 euro in via Tiberina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno. Lotto: a Roma doppietta da oltre 67mila euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

