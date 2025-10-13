Roma occupato il liceo Newton per Gaza | Meloni vieta di parlare di Palestina reprime le nostre proteste
Non si fermano le occupazioni dei liceo romani. La mattina di lunedì 13 ottobre, gli studenti del liceo scientifico Isaac Newton, in viale Manzoni, hanno organizzato una nuova mobilitazione per Gaza, proprio nelle ore in cui Hamas riconsegnava i 20 ostaggi israeliani ancora vivi nelle mani delle loro famiglie: « Non ci fermeremo fino a che la Palestina sarà libera ». Le proteste a Roma e il Ddl «indegno» sull’antisemitismo. L’ondata di azioni dei collettivi romani era iniziata dal Rossellini e aveva proseguito in numerosi altri istituti: dal Cavour, all’Augusto, al Plauto, fino al Kant, al Socrate, All’Augusto e al Tullio Levi-Civita. 🔗 Leggi su Open.online
