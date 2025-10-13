In vista della partita casalinga contro l’Inter di Chivu, Gian Piero Gasperini ha concesso due giorni di riposo ai calciatori a sua disposizione; dopo una domenica e un lunedì di pieno relax, la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria martedì, in attesa di ritrovare anche gli 11 giocatori chiamati in causa dagli impegni delle proprie nazionali. L’appuntamento di sabato sera contro i nerazzurri sarà un crocevia fondamentale per questo avvio di stagione che vede gli uomini del Gasp in cima alla classifica insieme al Napoli di Antonio Conte; ciò che, però, viene spesso sottolineato su questo periodo d’oro è l’aver incontrato quasi esclusivamente squadre di medio-bassa classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, momenti di riposo prima del big match contro l’Inter