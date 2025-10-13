Roma la gioia amara del quartiere ebraico per gli ostaggi liberati | Penso a chi non tornerà più
(LaPresse) “Il rilascio degli ostaggi? Mi viene da pensare di più a quelli che non torneranno più. Mi dispiace proprio tanto. Un momento sto bene, benissimo e quello dopo sto malissimo. Penso sia umano”. È una delle voci dei membri della comunità ebraica romana nel giorno del rilascio degli ultimi ostaggi di Hamas rapiti il 7 ottobre 2023. In Via Toaff, nel cuore del quartiere ebraico, mentre vengono rimossi i manifesti che invocano il ritorno degli ostaggi è tutto un misto di gioia e dolore. C’è chi applaude, chi sventola bandiere di Israele e chi canta preghiere in ebraico abbracciandosi con gli altri membri della comunità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
