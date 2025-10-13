Roma Inter Sky o Dazn? Dove vedere il big match
Roma Inter Sky o Dazn. Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie A, e con essa uno dei match più attesi della 7ª giornata: Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Una sfida che profuma di alta classifica, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini in testa al campionato a quota 15 punti, in coabitazione con il Napoli, e i nerazzurri di Cristian Chivu subito dietro, terzi a 12 punti e reduci da una serie di cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. Roma-Inter Sky o Dazn? Dove vederla. Il big match tra Roma e Inter sarà trasmesso in diretta su DAZN, come tutte le dieci gare del campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»
#RomaInter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato - X Vai su X
Wesley e Angelino da una parte, Dumfries e Dimarco dall'altra #RomaInter #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter, si torna in campo sabato sera: ecco dove vederla in tv e streaming - I nerazzurri di Chivu saranno di scena all'Olimpico alla ripresa del campionato contro i giallorossi di Gasperini ... Scrive msn.com
Dove vedere Roma-Inter, diretta tv e streaming del match - Inter verrà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Come scrive passioneinter.com