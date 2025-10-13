Roma Inter Sky o Dazn? Dove vedere il big match

Roma Inter Sky o Dazn. Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie A, e con essa uno dei match più attesi della 7ª giornata: Roma-Inter, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Una sfida che profuma di alta classifica, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini in testa al campionato a quota 15 punti, in coabitazione con il Napoli, e i nerazzurri di Cristian Chivu subito dietro, terzi a 12 punti e reduci da una serie di cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. Roma-Inter Sky o Dazn? Dove vederla. Il big match tra Roma e Inter sarà trasmesso in diretta su DAZN, come tutte le dieci gare del campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it