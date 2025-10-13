Roma Inter probabili formazioni | Thuram out e Lautaro stanco chi in attacco?
Roma Inter probabili formazioni. Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter di Cristian Chivu è pronta a tornare in campo per la 7ª giornata di Serie A. Sabato 18 ottobre, alle 20.45 all’Olimpico, i nerazzurri affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini in un match che promette intensità e qualità. L’obiettivo è duplice: riagganciare la vetta della classifica e proseguire la serie di cinque vittorie consecutive che ha rilanciato l’Inter come una delle protagoniste più convincenti del campionato. Roma Inter Sky o Dazn? Dove vedere il big match Come arriva l’Inter: Lautaro stringe i denti?. La principale assenza sarà quella di Marcus Thuram, fermo ai box e pronto solo per la sfida col Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»
ASPETTANDO ROMA-INTER ? Sabato 18 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00 Tele Radio Stereo sarà in diretta live da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del Gruppo Apollonj Ghetti Via di Settebagni 702 (Uscita 9 del GRA) ? Ti aspettiamo con i co - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato - X Vai su X
Probabili formazioni di Roma-Inter: ballottaggio in attacco - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Riporta passioneinter.com
Roma-Inter: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi torneranno in campo dopo la sosta contro i nerazzurri: la partita si giocherà sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico. Come scrive ilromanista.eu