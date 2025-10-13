Roma-Inter la sfida dei contrasti | le mosse di Gasperini
Sabato sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di una della partita più attesa della settima giornata di Serie A: Roma-Inter. Una sfida che va oltre la classifica e che mette a confronto due filosofie opposte ma ugualmente efficaci: la solidità difensiva di Gasperini contro la potenza offensiva della squadra di Chivu. Fin qui, la Roma ha costruito il suo primato su numeri impressionanti: appena due gol subiti in sei giornate. Un marchio di fabbrica che affonda le radici già nella gestione Ranieri, quando i giallorossi avevano imparato a vincere di misura grazie a un’organizzazione difensiva impeccabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
