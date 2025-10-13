Inter News 24 Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i giallorossi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, non c’è alcun allarme per Wesley, il centrocampista brasiliano che, dopo una contusione rimediata contro la Fiorentina, ha scelto di prendersi qualche giorno di riposo. L’obiettivo era ricaricare le energie fisiche e mentali per affrontare al meglio il periodo intenso che lo attende. Il giocatore ha saltato la convocazione di Carlo Ancelotti, ma nulla fa pensare a problemi gravi. Il tecnico Gian Piero Gasperini avrà un bel po’ di opzioni per la partita contro l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Roma Inter, buone notizie per Gasperini sugli infortuni: ci sono due recuperi