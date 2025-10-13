Roma-Inter biglietti settore ospiti via alla vendita con limitazioni
Roma-Inter biglietti settore ospiti. Dopo la pausa delle nazionali in ottobre, arriverà subito un big match. E’ quello tra Roma e Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo stadio Olimpico. C’è grande attesa per questa gara e l’Olimpico si prospetta sarà tutto esaurito. Per i settori ordinari, i tagliandi sono stati messi a disposizione dalle 16 di martedì 23 settembre in due fasi. La prima dedicata soltanto agli abbonati PlusClassic Extra e titolari della Roma Card. La seconda fase di vendita libera è partita Martedì 30 settembre alle 13. Roma-Inter biglietti settore ospiti: prezzo e dove acquistare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»
#RomaInter vicinissima al tutto esaurito: sono 64mila i biglietti venduti per la gara di sabato - X Vai su X
DOMENICA 18 OTTOBRE 2025 ORE 20:45 In Diretta su MAXISCHERMO ROMA - INTER DAJE! ? Città dell’altra economia Largo Dino Frisullo snc - Testaccio INGRESSO GRATUITO - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi torneranno in campo dopo la sosta contro i nerazzurri: la partita si giocherà sabato 18 ottobre allo Stadio Olimpico. Segnala ilromanista.eu
Sassuolo-Roma, le info sul settore ospiti: il 14 ottobre via alla prevendita dei biglietti - Dalle ore 10 di martedì prossimo partirà la prevendita dei tagliandi, il termine è fissato alle 19 di sabato 25 ottobre ... ilromanista.eu scrive