Roma Francia in delirio per Koné | il PSG prepara l’assalto

In Francia è scoppiata la “Koné-mania”. Da giorni i media transalpini non parlano d’altro: interviste ad amici e vecchi allenatori, reportage sul quartiere di Colombes dove è cresciuto e paragoni sempre più lusinghieri, il più ricorrente quello con Blaise Matuidi. Manu Koné è diventato il simbolo di una nuova generazione di centrocampisti francesi completi, moderni e dominanti. Alla Roma, il classe 2001 si è imposto come ingranaggio imprescindibile nel sistema di Gasperini. Energia, visione, equilibrio e capacità di transizione: Koné fa tutto e lo fa con continuità, interpretando il ruolo con una maturità sorprendente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

