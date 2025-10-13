Roma Femminile UFFICIALE il rinnovo di Greggi | contratto fino a giugno 2029
Dopo il successo per 2-1 ai danni del Milan, la Roma Femminile prepara il ritorno in campo in Women’s Champions League, dove mercoledì affronterà la complicatissima sfida contro il Barcellona. A cavallo tra questi due match arriva un’importante notizia per la formazione di Rossettini: è infatti ufficiale il rinnovo del contratto di Giada Greggi, che ha prolungato il proprio accordo con il club giallorosso fino al 30 giugno 2029. Giada Greggi rinnova fino al 30 giugno 2029 #ASRomaFemminile pic.twitter.comndmN2kmULy — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 13, 2025 Il comunicato della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
