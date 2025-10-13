Roma esplode una bombola di ossigeno in strada

Roma, 13 ottobre 2025 – Esplosione a Roma oggi dove la Squadra Operativa dei Vigili del fuoco ha inviato in via Prenestina incrocio via Togliatti la squadra VF di Tuscolano 2 (12A). Lo scoppio ha riguardato una bombola d’ossigen o ed è avvenu to all’interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Nessuna persona è rimasta coinvolta; la bombola in seguito all’esplosione ha impattato contro un’ autovettura in sosta, distante 100150 metri dal punto in cui era inizialmente collocata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

