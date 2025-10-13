Roma esplode bombola GPL in via Palmiro Togliatti | nessun ferito

Una bombola di gas semivuota è esplosa in un'abitazione di via Palmiro Togliatti, all'angolo con via Prenestina, a Roma. Un detrito ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze, che a sua volta ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Subito dopo l'esplosione e l'incendio si è levata dalla zona un'alta colonna di fumo visibile anche a distanza.

Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito - Tanta paura e l'incubo di rivivere una tragedia recente questa mattina a Roma, in via Palmiro Togliatti, dove all'incrocio con via Prenestina è esplosa una bombola gpl.

Roma, esplode bombola GPL in un appartamento in via Palmiro Togliatti - Il fatto avvenuto all'incrocio con via Prenestina, la bombola è esplosa mentre una donna stava tentando di appiccare fuoco alla casa e un detrito dell'esplosione ha colpito un'auto in transito