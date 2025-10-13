Roma esplode bombola all' interno di un cantiere Atac | nessun ferito

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Paura stamani a Roma per l’esplosione di una bombola di ossigeno avvenuta poco prima delle 12 in via Palmiro Togliatti all’angolo con via Prenestina. L’esplosione è avvenuta all’interno di uno dei cantieri Atac in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Dopo l’esplosione, la bombola è finita contro un’auto in sosta distante circa 100-150 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della squadra Tuscolano 2 e gli agenti del gruppo Casilino della Polizia locale di Roma Capitale. L’esplosione della bombola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta a seguito di un incendio in prossimità del cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

roma esplode bombola all interno di un cantiere atac nessun ferito

© Lapresse.it - Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac: nessun ferito

In questa notizia si parla di: roma - esplode

Roma, bomba carta esplode davanti a un locale ad Acilia

Incidente sul lavoro a Roma, esplode cabina elettrica: feriti due operai. Uno è grave

Esplode una cabina elettrica: due operai restano feriti. Uno di loro ricoverato in gravi condizioni. L’incidente a Roma

Roma, esplode bombola all'interno di un cantiere Atac: nessun ferito - (LaPresse) Paura lunedì mattina a Roma per l'esplosione di una bombola di ossigeno avvenuta poco prima delle 12 in via Palmiro Togliatti all'angolo con via Prenestina. video.corriere.it scrive

Roma, esplode bombola GPL in via Palmiro Togliatti: nessun ferito - Lo scoppio è avvenuto all'interno di uno dei cantieri Atac, in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Esplode Bombola Interno