Roma esplode bombola all' interno di un cantiere Atac | nessun ferito
(LaPresse) Paura stamani a Roma per l’esplosione di una bombola di ossigeno avvenuta poco prima delle 12 in via Palmiro Togliatti all’angolo con via Prenestina. L’esplosione è avvenuta all’interno di uno dei cantieri Atac in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria. Dopo l’esplosione, la bombola è finita contro un’auto in sosta distante circa 100-150 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della squadra Tuscolano 2 e gli agenti del gruppo Casilino della Polizia locale di Roma Capitale. L’esplosione della bombola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta a seguito di un incendio in prossimità del cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
