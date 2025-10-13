Roma duro colpo alla criminalità Sequestrati 200 kg di droga
La cronaca con il duro colpo alla criminalità capitolina. Sequestrati 200 kg di droga dai carabinieri. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: roma - duro
Alligator Alcatraz: due migranti italiani detenuti nel carcere duro della Florida, nessuna voce da Roma
Alligator Alcatraz: due migranti italiani detenuti nel carcere duro della Florida, nessuna voce da Roma
Infortunio Lukaku, Ziliani duro: «Inter, Juventus, Milan e Roma continuano a dormire»
Roma, duro colpo al narcotraffico: 200 chili di cocaina in casa, valore di 16 milioni di euro https://ilfaroonline.it/2025/10/13/roma-duro-colpo-al-narcotraffico-200-chili-di-cocaina-in-casa-valore-di-16-milioni-di-euro/620514/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twi - X Vai su X
Duro colpo alla criminalità romana Nel nostro News Recap settimanale ti raccontiamo queste e tutte le notizie principali della Capitale e de Lazio in 60 secondi segui la pagina per rimanere sempre piu aggiornato sulle ultime notizie #Radioroma #notizie Vai su Facebook
Roma, duro colpo al traffico di droga: carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina - La droga sequestrata avrebbe portato nelle casse della criminalità organizzata una somma che si aggira attorno ai 16 mi ... quotidiano.net scrive
Roma, maxi sequestro di 200 chili di cocaina. Avrebbero fruttato 16 milioni di euro - I carabinieri indagheranno per ricostruire la filiera dello spaccio ... Da romatoday.it