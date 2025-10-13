Roma duro colpo al traffico di droga | carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina

Roma, 13 ottobre 2025 - Duro colpo al traffico di droga a Roma: i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un albanese di 23 anni, trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivisi in 191 panetti, una pistola con relativo munizionamento e denaro contante per circa 30.000 euro. Il 23enne si aggirava per strada, zaino in spalla, guardandosi intorno con fare circospetto. Atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri del Comando Provinciale di Roma che lo hanno sottoposto subito a un controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di un'importante somma di denaro contante, in nessun modo giustificabile, in quanto, da accertamenti, è risultato disoccupato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

