Roma duro colpo al narcotraffico | 200 chili di cocaina in casa valore di 16 milioni di euro
Roma, 13 ottobre 2025 – Duro colpo al traffico di droga nella Capitale: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno arrestato un albanese di 23 anni, trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivisi in 191 panetti, una pistola con relativo munizionamento e denaro contante per circa 30.000 euro. Il 23enne si aggirava per strada, zaino in spalla, guardandosi intorno con fare circospetto. Atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri del Comando Provinciale di Roma che lo hanno sottoposto subito a un controllo. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un’importante somma di denaro contante, in nessun modo giustificabile, in quanto, da accertamenti, è risultato disoccupato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
