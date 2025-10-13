Domani pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, aprendo ufficialmente la settimana di preparazione alla sfida di sabato contro l’Inter. Saranno giorni cruciali per Gian Piero Gasperini, che potrà finalmente contare su diversi rientri importanti dopo la sosta per le nazionali. Gli undici giallorossi impegnati con le rispettive selezioni stanno via via completando i propri impegni internazionali: tra oggi e domani si chiuderà il programma, mentre Ziolkowski e Tsimikas, in campo ieri sera con Polonia e Grecia, saranno presenti alla ripresa. Il resto del gruppo tornerà gradualmente tra mercoledì e giovedì, quando Gasperini potrà lavorare quasi a ranghi completi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, domani la ripresa a Trigoria: attesa Bailey, Wesley e Angelino non preoccupano