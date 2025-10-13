Roma domani la ripresa a Trigoria | attesa Bailey Wesley e Angelino non preoccupano

Domani pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, aprendo ufficialmente la settimana di preparazione alla sfida di sabato contro l’Inter. Saranno giorni cruciali per Gian Piero Gasperini, che potrà finalmente contare su diversi rientri importanti dopo la sosta per le nazionali. Gli undici giallorossi impegnati con le rispettive selezioni stanno via via completando i propri impegni internazionali: tra oggi e domani si chiuderà il programma, mentre Ziolkowski e Tsimikas, in campo ieri sera con Polonia e Grecia, saranno presenti alla ripresa. Il resto del gruppo tornerà gradualmente tra mercoledì e giovedì, quando Gasperini potrà lavorare quasi a ranghi completi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma domani ripresa trigoriaConto alla rovescia per Bailey, Wesley e Angeliño non preoccupano - Domani pomeriggio la ripresa, col rientro scaglionato degli undici nazionali. Riporta ilromanista.eu

roma domani ripresa trigoriaTrigoria, domenica e lunedì la squadra riposa. Ripresa prevista martedì pomeriggio - Nel pomeriggio di martedì riprenderà poi il lavoro in vista della gara con l'Inter ... Da ilromanista.eu

