Roma Celik rinato | da riserva a pilastro ora il rinnovo è più vicino
Zeki Celik sta vivendo il suo momento migliore da quando veste la maglia della Roma. Il gol di testa realizzato nel 6-1 con cui la Turchia ha travolto la Bulgaria è solo l’ultima testimonianza della sua rinascita. Da giocatore ai margini a pedina fondamentale dello scacchiere di Gian Piero Gasperini, il percorso del difensore turco è stato graduale, costruito con lavoro e determinazione. La svolta è arrivata nella seconda parte della scorsa stagione, quando Claudio Ranieri decise di reinventarlo come braccetto destro nella difesa a tre. Una soluzione nata dall’emergenza, ma rivelatasi subito vincente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - celik
Roma-UniPomezia LIVE 7-0, secondo test per Gasperini: anche Celik a segno
Calciomercato Roma, punto di domanda Celik: torna di moda il Galatasaray
Celik apre al Galatasaray, Roma all’ascolto: presto un incontro tra club
La garanzia Celik: la Roma pensa al rinnovo del turco #ASRoma #Celik #Turchia https://vocegiallorossa.it/primo-piano/la-garanzia-celik-la-roma-pensa-al-rinnovo-del-turco-272893… - X Vai su X
L’ex tecnico di Celik: “Ha lavorato duramente per arrivare fin qui. Non mi sorprende il suo rendimento alla Roma” #RomanewsEU #asroma - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la rinascita di Celik: dal quasi addio all’ipotesi del rinnovo - Da quel quasi addio al Marsiglia al rinnovo: il club giallorosso ha ritrovato una conferma preziosa su cui costruire il proprio presente e futuro ... Scrive msn.com
Nizza-Roma 1-2, le pagelle: Mancini gladiatore, Celik intelligente, Dovbyk è spento - I gol nel secondo tempo, al 7' di Ndicka, al 10' di Mancini, al 32' di Moffi su rigore. Secondo leggo.it