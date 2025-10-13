Roma Celik rinato | da riserva a pilastro ora il rinnovo è più vicino

Zeki Celik sta vivendo il suo momento migliore da quando veste la maglia della Roma. Il gol di testa realizzato nel 6-1 con cui la Turchia ha travolto la Bulgaria è solo l’ultima testimonianza della sua rinascita. Da giocatore ai margini a pedina fondamentale dello scacchiere di Gian Piero Gasperini, il percorso del difensore turco è stato graduale, costruito con lavoro e determinazione. La svolta è arrivata nella seconda parte della scorsa stagione, quando Claudio Ranieri decise di reinventarlo come braccetto destro nella difesa a tre. Una soluzione nata dall’emergenza, ma rivelatasi subito vincente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

