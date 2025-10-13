Roma abbondanza sulla trequarti | sei uomini per due maglie

La sosta per le nazionali si è rivelata preziosa per Gian Piero Gasperini, che a Trigoria ha finalmente potuto lavorare con l’intera batteria dei suoi trequartisti. Gli argentini Matías Soulé e Paulo Dybala, gli italiani Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi ed El Shaarawy, e il giamaicano Leon Bailey: sei giocatori per due posti alle spalle della punta, una ricchezza che il tecnico giallorosso dovrà gestire con equilibrio. Dal big match con l’Inter del 18 ottobre fino alla sfida con l’Udinese del 9 novembre, la Roma affronterà sette partite in ventidue giorni. Un tour de force che richiederà rotazioni mirate e l’apporto di tutti, come scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, abbondanza sulla trequarti: sei uomini per due maglie

