Roma 2025 | da Giovanni Allevi a Rino Gaetano la Festa del Cinema celebra il mondo della musica

Non solo cinema, la 20esima edizione della kermesse celebrerà anche il mondo della musica e i suoi protagonisti, dai nomi storici a quelli contemporanei La 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre, celebra il mondo della musica e alcuni suoi protagonisti con una serie di proiezioni in anteprima che si svolgeranno fra l'Auditorium Parco della Musica, il MAXXI e il Teatro Olimpico Acea. Si inizierà giovedì 16 ottobre alle ore 20:30 al Teatro Olimpico Acea con la proiezione di Willie Peyote - Elegia sabauda di Enrico Bisi. Il rapper torinese si racconta senza filtri, tra musica, amici, incontri e riflessioni taglienti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

