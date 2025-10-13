Rogo nell’azienda capannone devastato

Una notte di distruzione ha squarciato il silenzio della zona artigianale di Vigarano Mainarda nella tarda serata di sabato, quando un furioso incendio ha avvolto e devastato completamente il capannone dell’azienda ‘ Redline srl e Grimaldi ’. La ditta, leader nella creazione di confezioni regalo e ceste natalizie che spaziano dai vini pregiati ai sapori della tradizione, ha visto vanificato in poche ore il lavoro di anni. L’allarme è scattato grazie al pronto intervento di un passante, un cittadino che, mentre portava a spasso il cane, ha notato le prime lingue di fuoco fuoriuscire con violenza dai portoni e dalle finestre del magazzino situato in via delle Arti Grafiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rogo nell’azienda, capannone devastato

In questa notizia si parla di: rogo - nell

Trenta coltellate, poi il rogo. C’è l’ombra delle mafie turche sull’omicidio di Aroyo nell’appartamento di via Fogagnolo a Sesto San Giovanni

Consiglio aperto dopo il rogo nell'impianto rifiuti: "No a nuove autorizzazioni in zone sature e più controlli"

Maxi rogo nell'area della famiglia Coppola. Le fiamme 'svelano' rifiuti pericolosi e abusivismo | FOTO

Ancora un vasto incendio nell’azienda Ecologia Bruscino di San Vitaliano. Nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, un rogo ha interessato le ecoballe stoccate all’interno dell’impianto, generando una densa colonna di fumo nero visibile da numerosi comuni del - facebook.com Vai su Facebook

Teano, rogo nell'azienda rifiuti: arriva lo stop dell'Asl a mangimi contaminati - X Vai su X

Rogo nell’azienda, capannone devastato - Vigarano, le fiamme sono sono divampate sabato notte alla Redline srl e Grimaldi. Scrive ilrestodelcarlino.it

Capanno devastato da rogo. Strage di animali da cortile - È il bilancio drammatico dell’incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha ridotto in cenere un capanno agricolo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it