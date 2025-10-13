Rogo divampa in camera da letto casa devastata dalle fiamme | grave un uomo
Un violento incendio è divampato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre in un appartamento di una palazzina di via Cornella a Gardone Riviera. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto e si sarebbero propagate rapidamente, avvolgendo l’intera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: rogo - divampa
Rogo divampa nel sito di stoccaggio dei rifiuti
ITALIA-MONDO | Un rogo divampa all’alba in un appartamento nel Milanese: tre vite spezzate nella stessa famiglia. Evacuati decine di residenti, otto persone ricoverate per inalazione di fumo. Indagini in corso per chiarire le cause - facebook.com Vai su Facebook
Anziana muore tra le fiamme nella camera da letto, intossicato il fratello. Appartamento sotto sequestro - L'incendio, che ha interessato in particolare la camera da letto della donna, è divampato nell'abitazione a due ... Segnala ilgazzettino.it
59enne di Bari morta in un incendio in casa: «È rimasta intrappolata nella camera da letto» - Si chiamava Giovanna Modugno, la donna di 59 anni, originaria di Bari, morta a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento nella mattinata di venerdì 19 settembre a Milano. Secondo ilmattino.it