Roccella si difende dopo le frasi su Auschwitz | Parole strumentalizzate li ho toccati su un nervo scoperto

La ministra per la Famiglia è tornata sulle parole pronunciate ieri sulle "gite" ad Auschwitz, che hanno scatenato reazioni durissime, tra cui quelle della senatrice a vita Liliana Segre. "È grottesco pensare che sarei andata lì a parlare davanti alla comunità ebraica per fare del negazionismo!", si è difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roccella - difende

Liliana Segre risponde duramente alle parole della ministra Eugenia Roccella, che ha definito “gite” i viaggi di istruzione ad Auschwitz, sostenendo che sarebbero stati promossi per “incoraggiare l’antifascismo”. Segre replica: “Stento a credere che una ministr - facebook.com Vai su Facebook

Roccella si difende dopo le frasi su Auschwitz: “Parole strumentalizzate, li ho toccati su un nervo scoperto” - La ministra per la Famiglia è tornata sulle parole pronunciate ieri sulle "gite" ad Auschwitz, che hanno scatenato reazioni durissime, tra cui ... fanpage.it scrive

Shoah, opposizioni in rivolta dopo frasi Roccella su “gite” ad Auschwitz - ROMA (ITALPRESS) – “Non si è fatto i conti fino in fondo con l’antisemitismo nel nostro Paese. Da iltempo.it