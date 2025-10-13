Proviamo a ripercorrere, brevemente, tutte le tappe dell’incidente politico delle scorse ore che ha visto come protagonista la ministra della Famiglia e alle Pari opportunità Eugenia Roccella (Fratelli d’Italia) le cui dichiarazioni sui viaggi d’istruzione ad Auschwitz hanno innescato una dura polemica politica e istituzionale. Durante il convegno dell’Ucei “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato al Cnel di Roma lo scorso sabato, Roccella ha affermato che le visite scolastiche al campo di concentramento sarebbero state utilizzate per confinare l’antisemitismo al solo periodo fascista, minimizzando così la riflessione sul problema nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Roccella, Segre e le gite ad Auschwitz, il caso delle dichiarazioni della Ministra della Famiglia spiegato facile