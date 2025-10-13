Roccella | Le gite ad Auschwitz servivano a dire che l’antisemitismo è solo fascista | VIDEO

Bufera sulle dichiarazioni della ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia Eugenia Roccella che ha definito le visite scolastiche ad Auschwitz “gite” aggiungendo che servivano solamente a “ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”. Intervenuta al convegno dell’Ucei “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato al Cnel a Roma, la ministra ha dichiarato: “Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite? Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, perché servivano effettivamente all’inverso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roccella: “Le gite ad Auschwitz servivano a dire che l’antisemitismo è solo fascista” | VIDEO

