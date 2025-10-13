Roccella | Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo era solo fascista

«Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo. Per questo sono state incoraggiate e valorizzate». Sono le parole alla base della polemica che sta coinvolgendo la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, pronunciate durante un convegno dell’Unione delle comunità ebraiche italiane a Roma. La tesi della ministra ha suscitato l’incredulità della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta dell’Olocausto: «Stento a credere che una ministra della Repubblica possa dire che i viaggi ad Auschwitz servivano a incentivare l’antifascismo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roccella: «Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo era solo fascista»

