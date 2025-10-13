Rocca di Cefalù rovinosa caduta per una turista tedesca di 75 anni | soccorsa in elicottero

Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’Aeronautica militare sulla Rocca di Cefalù. È successo oggi pomeriggio. Protagonista della vicenda una turista tedesca di 75 anni che dopo una rovinosa caduta si è procurata un trauma cranico, una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it