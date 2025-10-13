Rocca di Cefalù rovinosa caduta per una turista tedesca di 75 anni | soccorsa in elicottero

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’Aeronautica militare sulla Rocca di Cefalù. È successo oggi pomeriggio. Protagonista della vicenda una turista tedesca di 75 anni che dopo una rovinosa caduta si è procurata un trauma cranico, una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rocca - cefal

"Rovinosa caduta in nero". In un cantiere edile di Godo - E poi in giro per lo Stivale fino a ottenere un posto di lavoro in nero in una ditta edile con sede legale nel Milanese gestita da un egiziano il quale ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rocca Cefal249 Rovinosa Caduta