Robin e Marian | la storia strana di Robin Hood

ROBIN  e  MARIAN  la 7 ore 17.20 Con Sean Connery, Audrey Hepburn e  Robert  Shaw. Regia di Richard  Lester. Produzione  Gran Bretagna  1976. Durata:  1 ora e  46 minuti LA TRAMA  Robin Hood  torna dalla  crociata  e  scopre che  l'amata Marian  non l'ha  aspettato. S'è fatta  monaca.  In   compenso  l'ha atteso   al  varco  l'avversario  di   sempre, il  feroce  sceriffo  di Nottingham, bramoso  di  saldare  i vecchi  conti. Morranno  tutt'e due PERCHE' VEDERLO    perchè  Richard Lester  che aveva già  rivisitato  con vigore  e  arguzia  un  altra  leggenda  avventurosa , quella  dei  "Tre moschettieri" fa  anche meglio  proponendoci  un eroe  ormai  quarantenne, sopravissuto  faticosamente al suo  mito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

