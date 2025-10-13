Robin e Marian | la storia strana di Robin Hood

ROBIN e MARIAN la 7 ore 17.20 Con Sean Connery, Audrey Hepburn e Robert Shaw. Regia di Richard Lester. Produzione Gran Bretagna 1976. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Robin Hood torna dalla crociata e scopre che l'amata Marian non l'ha aspettato. S'è fatta monaca. In compenso l'ha atteso al varco l'avversario di sempre, il feroce sceriffo di Nottingham, bramoso di saldare i vecchi conti. Morranno tutt'e due PERCHE' VEDERLO perchè Richard Lester che aveva già rivisitato con vigore e arguzia un altra leggenda avventurosa , quella dei "Tre moschettieri" fa anche meglio proponendoci un eroe ormai quarantenne, sopravissuto faticosamente al suo mito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

