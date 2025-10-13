Roberto Vannacci sbotta a Fuori dal Coro | Vedere il prosciutto proibito

Liberoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Vannacci-show quello visto ieri nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, Il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica alle 21.30 su Rete 4. L’europarlamentare leghista ha cominciato scagliandosi contro chi vuole eliminare le carni rosse e i salumi dai menù scolastici: "Vedere proibito il prosciutto nelle mense scolastiche è sradicante per noi, perché noi col prosciutto da mille anni a questa parte ci siamo cresciuti. Così come vedere delle istanze che vogliono proibire il crocifisso nelle aule è sradicante per noi, perché il crocifisso e la Chiesa fanno parte della nostra civiltà da 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

roberto vannacci sbotta a fuori dal coro vedere il prosciutto proibito

© Liberoquotidiano.it - Roberto Vannacci sbotta a Fuori dal Coro: "Vedere il prosciutto proibito..."

In questa notizia si parla di: roberto - vannacci

Perché Roberto Vannacci è in pensione a soli 56 anni

Roberto Vannacci difende Gabriella Greison dai commenti sessisti: “Era vestita benissimo, il patriarcato non c’entra”. Bufera social per l’abbigliamento della scienziata madrina dei laureati messinesi

Roberto Vannacci, Vita Privata: Ecco Chi E’ La Moglie E Che Lavoro Fa!

roberto vannacci sbotta fuoriAlberto Stefani, l'attacco di Manildo: «È con la Lega di Vannacci». La replica: io sto con i veneti - Il giovane leghista “gentile” candidato alla presidenza della Regione del Veneto alla stessa stregua del generale del “Mondo ... Da ilgazzettino.it

roberto vannacci sbotta fuori“Reagire o destinati a soccombere”: il video di Vannacci agli italiani - Il monito di Roberto Vannacci a proposito deglli immigrati in Italia in occasione del Remigration Summit. Lo riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Vannacci Sbotta Fuori