Roberto Locatelli, campione del mondo 125 e oggi coach dei giovani talenti, analizza al Festival dello Sport l’evoluzione del motociclismo e delle nuove generazioni di piloti. Oggi, spiega Locatelli, il mondo delle corse è più tecnologico: tutto è digitalizzato, dalle analisi video delle traiettorie alle strategie di guida. I ragazzi crescono con più informazioni e strumenti, ma vincere resta difficile come allora. Il vero cambiamento, però, è nello spirito: una volta si arrivava al professionismo più tardi, con più fame e più rispetto verso chi aveva esperienza. Oggi i giovani sono più pronti tecnicamente, ma spesso manca quella componente umana, quel rapporto forte tra pilota e capotecnico che negli anni Novanta faceva crescere davvero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roberto Locatelli: “I piloti di oggi? Più digitali con problemi diversi da risolvere”