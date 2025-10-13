Roberta Giallo pubblica MONOMANIACO | autoironia cuore e un sound tra R&B e pop d’autrice
L’eclettica Roberta Giallo torna con “MONOMANIACO”, nuovo singolo che conferma la sua cifra più personale: una canzone d’amore autoironica e “micidiale”, capace di mescolare eleganza melodica e groove R&B in un pop d’autrice dal taglio contemporaneo. Il brano è ascoltabile su tutte le piattaforme digitali (link diretto: robertagiallo.hearnow.commonomaniaco). Una love song che non ha paura di dirsi. In “MONOMANIACO” la protagonista si “arrende” all’innamoramento per un tipo pieno di manie e fissazioni: un viaggio sentimentale irresistibile, in cui il “monomaniaco” sorprende rivelando sensibilità, attenzione e una vera “ arte d’amatore ”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
