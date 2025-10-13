Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025

(Adnkronos) – La diretta di Q&A su Lucca Comics & Games 2025, andata in onda l’8 settembre dal MediaWorld Studios sul nostro canale Twitch, è ora disponibile per essere rivista integralmente. Durante l’incontro, condotto da Francesco Lancia e con la partecipazione del Direttore del festival Emanuele Vietina insieme al team di Lucca Comics & Games, è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com