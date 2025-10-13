Ritorno al Futuro – Parte III | la spiegazione del finale del film

Il finale di Ritorno al futuro – Parte III mostra il dottor Emmett Brown ( Christopher Lloyd ) che vola su un treno che viaggia nel tempo e sorprende un triste Marty McFly ( Michael J. Fox ), che era triste perché pensava che forse non avrebbe mai più rivisto Doc. Il terzo capitolo della trilogia, ambientato nel 1885, è un film di fantascienza western che segue Marty nel selvaggio West, dove si reca per aiutare Doc a tornare al presente. Questo 1885 è una delle tante linee temporali alternative di Ritorno al futuro che i personaggi creano inavvertitamente durante il loro caotico viaggio che abbraccia una trilogia di film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it