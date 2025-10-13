Ritorno al futuro Michael J Fox | Non voglio una morte drammatica mi piacerebbe solo non svegliarmi
La star della trilogia di Robert Zemeckis è tornato a parlare della malattia con la quale convive dal 1991 e del suo futuro. Michael J. Fox ha rilasciato di recente un'intervista al The Sunday Times, nella quale ha affrontato l'argomento del morbo di Parkinson diagnosticatogli nel 1991. Fox ha raccontato di desiderare una fine serena e senza dolore. Quando gli venne svelata la diagnosi, l'attore era all'apice della fama e aveva soltanto 29 anni. Michael J. Fox tra malattia e futuro "Non ci sono molte persone che hanno avuto il Parkinson per 35 anni" ha spiegato l'attore "Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi un giorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Ritorno al Futuro: Michael J. Fox ha finalmente incontrato Eric Stoltz, 40 anni dopo avergli 'soffiato' Marty McFly - Fox ha sostituito Eric Stoltz nel ruolo di Marty McFly in Ritorno al futuro, ma solo di recente i due attori si sono incontrati per la prima volta. Riporta comingsoon.it