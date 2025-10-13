Ritornano i weekend musicali del Mama' s Club per una nuova stagione di musica e cultura
Venerdì 17 ottobre riapre il Mama's Club di Ravenna con Kola Camoma, per una bal folk. Due strumenti dalle sonorità calde, tra tradizione, passato e presente, l’incontro di due esperienze dell’universo. Una balfolk porta ad un gioco di richiami, di creazioni, ispirandosi e lasciandosi travolgere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
