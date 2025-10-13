Risultava in ospedale ma era a giocare a golf | scoperto primario in provincia di Torino L’inchiesta della procura di Ivrea con 38 indagati

Ufficialmente era in ospedale a Chivasso, ma in realtà stava giocando a golf in diverse tenut e del torinese che frequentava assiduamente. Una condotta che, secondo gli inquirenti, avrebbe causato oltre 5mila euro di danni all’azienda sanitaria. È uno dei filoni dell’inchiesta della procura di Ivrea all’interno dell’ Asl piemontese To4, che ha portato a 38 persone indagate. Concorsi falsati, irregolarità negli appalti ed episodi di malasanità con personale interinale. Tra gli indagati, oltre al primario assenteista Libero Tubino, c’è anche Carla Fasson, direttrice della struttura Professioni sanitarie, accusata di timbrare fisicamente il cartellino al posto del medico. 🔗 Leggi su Open.online