La TNA ha tenuto questa notte il suo PPV più importante dell'anno, Bound for Glory, dallo Tsongas Center di Lowell a Boston, arena in cui è stato battuto il record di presenze per un PPV della TNA con 7794 spettatori, un record annunciato da Chris Bey nel corso della serata. Card ricca, con gran parte dei titoli in palio con il roster TNA pronto a detronare i due campioni mondiali provenienti da NXT, Trick Williams e Kelani Jordan. Spazio anche all'ultimo storico match tra Hardy Boyz e Team 3D, al Call Your Shot Gauntlet match e alla lotta tra stable per la supremazia, con l'Order 4 intenzionato a primeggiare sui System.

RISULTATI: TNA BOUND FOR GLORY 2025