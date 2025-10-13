RISULTATI | TNA BOUND FOR GLORY 2025
La TNA ha tenuto questa notte il suo PPV più importante dell’anno, Bound for Glory, dallo Tsongas Center di Lowell a Boston, arena in cui è stato battuto il record di presenze per un PPV della TNA con 7794 spettatori, un record annunciato da Chris Bey nel corso della serata. Card ricca, con gran parte dei titoli in palio con il roster TNA pronto a detronare i due campioni mondiali provenienti da NXT, Trick Williams e Kelani Jordan. Spazio anche all’ultimo storico match tra Hardy Boyz e Team 3D, al Call Your Shot Gauntlet match e alla lotta tra stable per la supremazia, con l’Order 4 intenzionato a primeggiare sui System. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: risultati - bound
Ecco tutti i risultati dell'evento UFC 320 Ankalaev vs Pereira 2 - facebook.com Vai su Facebook
TNA: Rivelati i vincitori di Bound for Glory 2025 *SPOILER* - Manca davvero pochissimo all'inizio di Bound Of Glory e vi riportiamo in anteprima i possibili risultati dello show ... Lo riporta spaziowrestling.it
I risultati di TNA Slammiversary 2025 - Grandi match e risultati per nulla scontati in quel di Slammiversary, il PPV estivo più importante della TNA che quest'anno ha respirato nuova linfa vitale soprattutto grazie alla partnership con la ... Come scrive msn.com