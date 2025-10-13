Risse e aggressioni | chiuso per cinque giorni un locale di Trecate
Chiuso per cinque giorni un locale di Trecate.Il provvedimento è stato messo in atto questa mattina, lunedì 13 ottobre, dagli agenti della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale della questura di Novara. L'ordine di chiusura è stato emesso dal questore dopo le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: risse - aggressioni
"Feriti gravi, risse, aggressioni e paura in città: è questa l’integrazione della sinistra?"
"Feriti gravi, risse, aggressioni e paura in città: questa è l'integrazione?"
Sicurezza, Pietro Vignali al Tg4: "Un 15enne quasi sgozzato in Pilotta, risse e aggressioni a donne e anziani"
Risse e aggressioni: a Treviglio l'ex Charleston chiuso per 15 giorni dal questore - facebook.com Vai su Facebook
"Deputato oramai le risse, le aggressioni, la violenza dilagante sono all'ordine del giorno sul nostro territorio. Una furia barbarica e violenta inarrestabile". - X Vai su X
Risse e violente aggressioni. Locale chiuso per dieci giorni nel cuore della movida - Per questo il Clara, locale di largo Teatro Valle, resterà chiuso per dieci giorni. Riporta romatoday.it
Risse e alcol a minori, chiuso il locale della movida a Brescia - Lo ha deciso il Questore della di Brescia, Paolo Sartori, nei confronti del locale "Molo", uno ... Secondo ansa.it