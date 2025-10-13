Rissa nel centro cittadino | spuntano i coltelli
Una delle zone più frequentate della città di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire piazza Mazzini, torna ad essere un luogo pericoloso. Si registrano, infatti, momenti di tensione. In almeno un caso si sarebbe verificata una rissa e sarebbero spuntati anche i coltelli.Una situazione non nuova. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dopo una rissa, ordinanza di chiusura di 30 giorni per un bar del centro di Bergamo
Montecatini, ancora far west in centro: rissa in piazza del Popolo, spuntano di nuovi i coltelli
Rissa in centro, un 23enne ucciso con coltelli e cocci di bottiglia
A Palermo, in pieno centro, una rissa finisce nel sangue: vittima un 21enne, figlio del titolare del locale in cui stava avvenendo il pestaggio. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era intervenuto per difendere un coetaneo aggredito dal branco
Montecatini, ancora far west in centro: rissa in piazza del Popolo, spuntano di nuovi i coltelli - In seguito alle colluttazioni sui marciapiedi sono rimaste delle vistose chiazze di sangue ... Come scrive msn.com
Rissa davanti a scuola, spuntano i coltelli. Tre studenti feriti, c’è anche una ragazza - Tre studenti feriti a coltellate davanti a una scuola: è successo ieri in pieno centro a Forlì, di fronte all’istituto ... Scrive msn.com