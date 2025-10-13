Rissa nel centro cittadino | spuntano i coltelli

Casertanews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle zone più frequentate della città di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire piazza Mazzini, torna ad essere un luogo pericoloso. Si registrano, infatti, momenti di tensione. In almeno un caso si sarebbe verificata una rissa e sarebbero spuntati anche i coltelli.Una situazione non nuova. 🔗 Leggi su Casertanews.it

rissa - centro

