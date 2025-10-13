Si alza il sipario su una nuova stagione di Amici e, puntuale come un balletto di gruppo, arrivano anche i primi colpi di scena. Mentre il pubblico si gode le performance e i prof mettono alla prova i nuovi allievi, dietro le quinte la situazione si fa decisamente più «frizzante». Gli ascolti volano, i social impazziscono e il sabato sera Mediaset si conferma regno indiscusso di emozioni e colpi bassi. Leggi anche: “Dovevi farlo”. Mara Venier rimprovera l’ospite a “Domenica In”: cos’è successo Amici 2025 tra applausi, scandali e colpi di scena. Il segreto di questo successo? Un mix di talento, suspense e tensione che non lascia scampo neanche ai concorrenti più pacifici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rissa ad “Amici”, il sorprendente retroscena: cosa è successo davvero dietro le quinte