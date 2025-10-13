Rissa ad Amici il sorprendente retroscena | cosa è successo davvero dietro le quinte
Si alza il sipario su una nuova stagione di Amici e, puntuale come un balletto di gruppo, arrivano anche i primi colpi di scena. Mentre il pubblico si gode le performance e i prof mettono alla prova i nuovi allievi, dietro le quinte la situazione si fa decisamente più «frizzante». Gli ascolti volano, i social impazziscono e il sabato sera Mediaset si conferma regno indiscusso di emozioni e colpi bassi. Leggi anche: “Dovevi farlo”. Mara Venier rimprovera l’ospite a “Domenica In”: cos’è successo Amici 2025 tra applausi, scandali e colpi di scena. Il segreto di questo successo? Un mix di talento, suspense e tensione che non lascia scampo neanche ai concorrenti più pacifici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: rissa - amici
Ancona, rissa tra coinquilini in zona Scrima: beve troppe birre, litiga con gli amici e finisce all'ospedale
Amici, sfiorata la rissa tra due alunni: scena censurata
Omicidio a Palermo, la disperazione della madre della vittima: "Come si fa a sparare in testa ad un ragazzo?" Paolo Taormina, 21 anni, ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa: la madre disperata, amici e la movida del pub sotto choc Leggi l’artic - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Palermo, la disperazione della madre della vittima: "Come si fa a sparare in testa ad un ragazzo?" Paolo Taormina, 21 anni, ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa: la madre disperata, amici e la movida del pub sotto choc Leggi l’artic - X Vai su X
Amici, Javier Rojas e la rissa con Nicolai Gorodiskii mai andata in onda: «Mi inca**ai e lo spinsi. Mi disse: "Ti do un pugno, ti ammazzo"» - Non tutto ciò che viene ripreso dalle telecamere finisce in onda: a volte, le verità più scottanti — tenute nascoste al grande pubblico — affiorano a ... Si legge su leggo.it
Amici, il retroscena sulla rissa censurata tra lacrime e minacce: l’intervento di Maria De Filippi - Il ballerino ed ex volto del talent show di Canale 5 Javier Rojas svela l’episodio della lite con Nicolai Gorodiskii con l'intervento di Maria De Filippi ... Lo riporta libero.it