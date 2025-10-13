Rispondere alle chiamate può costarti migliaia di euro | come funziona la truffa che registra la tua voce e svuota il conto

Rispondere al telefono è un gesto così automatico che nessuno si ferma a pensare ai rischi. Eppure, dietro una chiamata silenziosa potrebbe celarsi una delle minacce più sofisticate dell’era digitale: il vishing, o voice phishing, una forma di truffa telefonica che sfrutta l’intelligenza artificiale per clonare la voce e svuotare conti bancari. In Italia, nel 2025, questa tecnica ha registrato un aumento del 32% rispetto all’anno precedente, causando perdite per centinaia di milioni di euro e migliaia di vittime traumatizzate. Capire come funziona questo inganno è il primo passo per difendersi efficacemente e non è necessario aspettare che arrivi l’app che aiuta a rilevare le minacce online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

