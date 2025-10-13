Risiko dalle banche il focus si sposta sulle assicurazioni
Dopo la fase acuta del risiko bancario, un possibile nuovo fronte caldo potrebbe avere come protagonista il mondo assicurativo. In seguito alla scalata conclusa con successo da Mps su Mediobanca, infatti, è apparso sullo scenario un nuovo attore di rilievo: è nato di fatto un gruppo bancassicurativo, con in pancia il 13,2% di Generali, la principale compagnia assicurativa italiana. Il numero uno del Montepaschi, Luigi Lovaglio, nella sua recente audizione davanti alla Commissione banche ha detto che la partecipazione nel Leone è «importante» in quanto non essendo «strettamente correlata» al business bancario diversifica le fonti di ricavo e offre «opzionalità» sul fronte della bancassurance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: risiko - banche
Unicredit, "perché ritiriamo l'Ops su Banco Bpm". Risiko banche, l'ultimo colpo di scena
Sileoni: «Messina ha ragione sul risiko: è il Far West delle banche italiane»
Banche, allarme del sindacato Uilca sui rischi del risiko
Borsa oggi 10 ottobre: la tregua a Gaza frena il greggio, giù i petroliferi. A Milano Stellantis in vetta, sulle banche si riaccende il risiko - DIRETTA - X Vai su X
Tasse sui profitti e nuova ondata del risiko mandano in rosso le banche in Borsa - facebook.com Vai su Facebook
A Piazza Affari focus sulle banche. Il no di Bruxelles al Golden power può riaccendere risiko - In rialzo nella prima parte di seduta, poi invertono la rotta e si muovono in ordine sparso i principali istituti, da UniCredit a Intesa Sanpaolo, passando per Bp Sondrio. Da ilsole24ore.com
FOCUS: il centro di gravità dell'oro si sposta a est (Ubp) - 445 dollari l'oncia, un rialzo di circa il 20% dall'inizio dell'anno, il che significa che la performance dell'oro ha ... Lo riporta milanofinanza.it