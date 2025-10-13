Riserva dannunziana e non solo | dalla cura alla manutenzione del verde in città l' esito della tavola rotonda Pd

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione del verde urbano nelle città, e dunque anche a Pescara con particolare riferimento alla riserva dannunziana, a cominciare dal censimento arboreo, dal piano del verde e dal regolamento del verde urbano. Questi i temi centrali della tavola rotonda “Parchi e riserve il nostro mare verde”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riserva - dannunziana

Sola (M5S) sulla riserva dannunziana: "Solo 4 ore di vigilanza e nessuna certezza sul piano antincendi"

Il sindaco Masci sulla riserva dannunziana: "Investiti milioni di euro, mai mancata la manutenzione" [FOTO]

Radici in Comune: "La riserva dannunziana non è 'curata', dal sindaco solo un'operazione maquillage politico"

Riserva Dannunziana riapre a sette mesi da incendio - Da oggi riapre la Riserva Dannunziana di Pescara a distanza di oltre sette mesi dal furioso incendio dello scorso 1/o agosto che investì il grande polmone verde cittadino, ... Scrive notizie.tiscali.it

Pescara: monitoraggio specie faunistiche della riserva dannunziana - Presentato stamane l'esito del monitoraggio delle specie presenti nella Riserva dannunziana a Pescara voluto dall'Amministrazione comunale al fine di fotografare lo stato attuale del suo più grande ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Riserva Dannunziana Cura Manutenzione