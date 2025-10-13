Riserva dannunziana e non solo | dalla cura alla manutenzione del verde in città l' esito della tavola rotonda Pd
La gestione del verde urbano nelle città, e dunque anche a Pescara con particolare riferimento alla riserva dannunziana, a cominciare dal censimento arboreo, dal piano del verde e dal regolamento del verde urbano. Questi i temi centrali della tavola rotonda “Parchi e riserve il nostro mare verde”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: riserva - dannunziana
Nordic Walking inclusivo tra Pineta e Mare Domenica 19 ottobre – Ore 9:30 Riserva Naturale Pineta Dannunziana Una giornata dedicata al movimento, alla natura e all’inclusione! Un evento di Nordic Walking aperto a tutti, arricchito dalla presenza Vai su Facebook
Riserva Dannunziana riapre a sette mesi da incendio - Da oggi riapre la Riserva Dannunziana di Pescara a distanza di oltre sette mesi dal furioso incendio dello scorso 1/o agosto che investì il grande polmone verde cittadino, ... Scrive notizie.tiscali.it
Pescara: monitoraggio specie faunistiche della riserva dannunziana - Presentato stamane l'esito del monitoraggio delle specie presenti nella Riserva dannunziana a Pescara voluto dall'Amministrazione comunale al fine di fotografare lo stato attuale del suo più grande ... Riporta ilmessaggero.it