Rischio spionaggio nel Regno Unito è scontro sulla nuova super ambasciata cinese a Londra

La Cina è finita nel mirino del Regno Unito. O meglio: a destare particolare preoccupazione del governo britannico c'è la nuova super ambasciata che Pechino vorrebbe costruire a Londra. La sede diplomatica del Dragone non ha ancora ricevuto il via libera delle autorità locali che dovrebbe ulteriormente slittare a data da destinarsi. L'ombra ancora lunga del recente caso di spionaggio che ha scosso l'Uk, e che ha coinvolto protagonisti cinesi e politici londinesi, avrebbe infatti congelato l'iter sull'ambizioso progetto del Dragone. Pare che i funzionari del Ministero per l'edilizia abitativa, lo stesso che si sta occupando del caso urbanistico, si starebbero preparando ad annunciare il posticipo della scadenza del 21 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

