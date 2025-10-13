Rischio sovrappopolazione? Finito Ma forse non è una buona notizia
In questa puntata parliamo della riduzione della popolazione nei paesi più avanzati che nei prossimi anni contagerà praticamente tutto il pianeta. Un fenomeno positivo per la Terra ma pericoloso per il futuro dell’umanità. 🔗 Leggi su Panorama.it
Negli ultimi 50 anni la conta degli spermatozoi maschili si è dimezzata. Il calo sta accelerando e potrebbe portare alla sterilità diffusa entro il 2060. Un trend globale che mette a rischio la fertilità dell'intera specie ?