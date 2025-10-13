Rischio sovrappopolazione? Finito Ma forse non è una buona notizia

Panorama.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata parliamo della riduzione della popolazione nei paesi più avanzati che nei prossimi anni contagerà praticamente tutto il pianeta. Un fenomeno positivo per la Terra ma pericoloso per il futuro dell’umanità. 🔗 Leggi su Panorama.it

rischio sovrappopolazione finito ma forse non 232 una buona notizia

© Panorama.it - Rischio sovrappopolazione? Finito. Ma forse non è una buona notizia

In questa notizia si parla di: rischio - sovrappopolazione

Cerca Video su questo argomento: Rischio Sovrappopolazione Finito Forse