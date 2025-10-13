Rischio industriale prevista una prova di allertamento acustico | tempi e modalità
Nella giornata di venerdì 17, a Ferrara, sarà eseguita la prova periodica di funzionamento del sistema di allertamento acustico alla popolazione. Con inizio alle 10 e termine alle 11 circa, dalle sale operative del Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi e del Comando provinciale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: rischio - industriale
Sanità e tutela ambientale: l'on. Cannata chiede un'ispezione urgente all'ASP di Siracusa "Zona industriale ad alto rischio, serve un sistema sanitario efficiente e trasparente" Siracusa, 10 ottobre 2025 – "Viviamo in una delle aree industriali più complesse d
Tra il rischio di declino industriale e la promessa di una rivoluzione tecnologica, l'Europa è a un bivio che potrebbe cambiare per sempre il suo mercato.
