Rischiava per la propria sicurezza a vivere in casa con il padre minorenne trasferita in un' altra famiglia
La minore interessata rischiava la propria incolumità a restare nella propria abitazione insieme al padre. Su decisione del sindaco Basile una ragazzina con un provvedimento urgente è stata collocata in un'altra casa. Vista la relazione "Redatta dall’assistente sociale del Dipartimento Servizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: rischiava - propria
Rischiava per la propria sicurezza a vivere in casa con il padre. minorenne trasferita in un'altra famiglia https://ift.tt/wlisvTf https://ift.tt/Snok5QE - X Vai su X
La compagnia aerea Lumiwings continua a rendere disponibili online biglietti per tratte che, di fatto, non risultano più attive. Questa pratica, oltre a essere gravemente scorretta, rischia di configurarsi come una vera e propria forma di inganno ai danni dei pass - facebook.com Vai su Facebook