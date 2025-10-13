' Riscatti' la mostra che racconta lo sguardo dei ragazzi con fragilità fisica

Apre al pubblico domani al Pac ‘Ri-Scatti. Il cielo è sempre più blu”, la mostra fotografica che racconta lo sguardo degli adolescenti di Dynamo Camp. Giunto all’undicesima edizione, il progetto di fotografia sociale è ideato da Ri-scatti ODV e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

